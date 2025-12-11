「学業のストレスを忘れて、素敵な瓦屋根の家とオンドルにすっかり魅了された」3日、慶北（キョンブク）河東郡花開面（ハドングン・ファゲミョン）の河東野生茶博物館。60人の外国人留学生が真剣な表情で茶の作法を学んでいた。彼らは両手を揃えて相手にあいさつする所作から、訪れた人に茶をもてなす体験まで行い、茶道の基本を身につけていった。延世（ヨンセ）大学3年のシェイラさん（22・米国）は、「丁寧にお茶を飲んでもてな