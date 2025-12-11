俳優チョ・ジヌンが過去の少年犯前歴が報じられて芸能界引退を宣言した中、オンラインでは彼を李舜臣（イ・スンシン）将軍や安重根（アン・ジュングン）義士になぞらえたポスターが拡散し、論争になっている。11日現在、オンラインコミュニティで拡散中のポスターには黒い背景に「我々がチョ・ジヌンだ（We are Woong）」という言葉が書かれている。ポスターの両端には「強盗・強姦の前科がない者だけ石を投げよ」や「共に生きる人