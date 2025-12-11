ソロ・ヴォーカリストの藤澤ノリマサさんが、今年も「クリスマスコンサート2025〜歌は心のメッセージ」をクリスマス・イブに開催します。今年は、桑⼭哲也（アコーディオン）さん、森丘ヒロキ（ピアノ）さんの3人編成でお届けするクリスマスコンサート。「ポップス」と「オペラ」を融合した独自の歌唱法「ポップオペラ」といスタイルを提唱する藤澤さんと桑⼭さん、森丘さんのコラボレーションが楽しみな聖夜です。開