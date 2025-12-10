とちぎテレビ サッカーＪ３の栃木ＳＣの新監督に、宇都宮市出身で元日本代表ＤＦの米山篤志氏・４９歳が就く見通しであることが関係者への取材で分かりました。 米山氏は陽南中から神奈川の桐蔭学園に進み、駒澤大学を卒業後、当時のヴェルディ川崎、現在の東京ヴェルディに入団。以来、川崎、名古屋とＪ１クラブで１１年プレーし２０００年にはトルシエ監督率いる日本代表に選ばれました。 ２００９年にはＪ