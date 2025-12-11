法務省が、栃木市にある国内最大の女子刑務所、栃木刑務所を２０２８年４月に廃止する方針であることが、法務省などへの取材でわかりました。 法務省などによりますと、栃木市惣社町にある栃木刑務所は、２０２８年３月３１日の業務を最終日として、翌日の４月１日に閉庁します。 現在国内には５つの女子刑務所があり、記録が残る１９７６年度以降、女子刑務所が廃止になるのは初めてとなります。 廃止は国の財政事情や施設の老