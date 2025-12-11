１１月、小山市で「闇バイト」に応募した男らが住宅に侵入し、住民に大けがをさせた強盗傷害事件で住人の男性が恐怖を語りました。 （住人男性） 「夜も怖くて眠れずちょっとしたことで過敏になってしまう」 事件は、田んぼに囲まれた小さな集落でありました。 １１月４日の夜、小山市の住宅に男３人が押し入り、この家に住む６９歳の女性を暴行、右腕を骨折する大けがをさせた上、スマートフォン２台を奪って逃走しま