Mizkanは12月1日、「〆まで美味しい鍋つゆ（〆鍋）」ブランドの数量限定新商品「〆まで美味しい ありが鯛だし鍋つゆ〜濃厚白湯仕立て〜」を発売した。新商品は合格祈願のゲン担ぎとして縁起の良い鯛だしをはじめとする5種類のだしを使ったこだわりの鍋つゆ。濃厚白湯仕立ての味わいで、受験生や家族の頑張りをあたたかくサポートする。「ありが鯛だし鍋つゆ〜濃厚白湯仕立て〜」は、鯛だし（ありが鯛）、かつお（勝つお）、鶏