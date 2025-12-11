ブルドックソースは11月22日、群馬県館林市の同社TATEBAYASHIクリエイションセンター（TCC）で「ブルフェス2025」を開催した。事前に予約した地元住民390人を招待。ファクトリー（工場）見学を含むツアーを通じ、ソースの魅力を伝えた。ソースの魅力ツアーでは、ソースやブルドックソースの歴史、ソースの製造工程などを紹介。ファクトリー見学や糖度当てクイズといった企画も用意した。特にファクトリー見学では、スパイスや