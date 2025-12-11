Mizkanと小籠包専門店「京鼎樓（ジンディンロウ）」を展開するJIN DIN ROUは12月1日から全国の京鼎樓30店舗で期間限定コラボメニューの販売を始めた。販売メニューは「香味野菜の油淋鶏 バルサミコアレンジ」「フカヒレ入り白い酸辣湯 百合根を添えて」（以上アラカルト）、「冬の宴会コース（全8品）」「冬の瑠璃コース（全8品）」「冬の真珠コース（全7品）」（以上コース）、「シャインマスカットソーダ」「あまおうソーダ