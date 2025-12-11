イベリア航空は、マドリード〜トロント線を2026年6月13日に開設する。月・水・金・土・日曜の週5往復を運航する。機材はエアバスA321XLR型機を使用する。所要時間はマドリード発が9時間、トロント発が7時間40分。長距離ネットワークの拡大と北米でのプレゼンス強化の一環で、トロントは49番目の就航都市となる。両空港間は年間約7万人が往来している。■ダイヤIB367マドリード（12：00）〜トロント（15：00）／月・水・金・土・