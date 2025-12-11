シャオミは、最新Androidスマートフォン「REDMI 15 5G」を12月19日に発売する。価格は4GB＋128GBモデルが3万1980円、8GB＋256GBモデルが3万6980円。オープンマーケットモデルのほかにソフトバンクからも発売される。 本稿では、REDMI 15 5Gのクイックフォトレビューをお届けする。 外観 REDMI 15 5Gは、7000mAhの大容量バッテリーを搭載したスマートフォン。大きさは約169.48