旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■ 色が変わる！正解：ホッキ貝難易度：★★☆☆☆北海道のホッキ貝は格別！ホッキ貝は、古くから日本人に親しまれてきた二枚貝のひとつです。正式には「ウバガイ」と呼ばれ、北海道から東北地方の太平洋岸を中心に水揚げされます。市場や