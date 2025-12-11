新しい年の始まりには「今年こそ頑張るぞ！」と思ったはずなのに、気づけばもう1年が終わろうとしている。「今年、自分は何を達成できたんだろう……」と不安になる人もいるのではないでしょうか。そんなときに役立つのが、振り返りです。自分の成果や課題をはっきりさせることで、漠然とした不安を次の行動へ変える手助けをしてくれます。将来の目標設定にも役立つため、ビジネスはもちろん、勉強やダイエットなどにも活用できま