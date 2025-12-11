鶴岡市によりますと、きょう午前、鶴岡市友江町の住宅街に出没していたクマ1頭が、緊急銃猟により駆除されました。 駆除されたのは体長およそ1.5メートルのクマ1頭で、大きさなどから、おとといまで友江町で目撃が相次いでいたクマと同じ個体と見られています。 クマは、きょう午前6時16分ごろに友江町の住宅街を移動しているのが目撃され、警察に通報がありました。その後、午前7時20分ごろには友江町の薬局近くで再び目