ＪＲＡは１１日、令和８年度の新規調教師試験合格者を発表。和田竜二騎手（４８）＝栗東・フリー＝が合格した。同騎手は９６年３月に岩元市三厩舎からデビュー。同期には古川吉洋、柴田大知、高橋亮（現調教師）、福永祐一（現調教師）らがおり、競馬学校「花の１２期生」と呼ばれた。自身はデビュー１年目のステイヤーズＳをサージュウェルズで勝利し、同期の中で一番乗りで重賞を制している。３年目には師匠の岩元厩舎所属