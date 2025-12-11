ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」で一躍人気を集めた「おひなさま」ことタレントの長浜広奈（17）が11日までに自身のインスタグラムを更新。近影を披露した。「俺はポケモン博士になる」と書き出した長浜。布団を被り“ポケモン図鑑”を読む姿をアップした。オフ感あふれる風貌でめがね姿を公開しファンをくぎ付けにした。「ひな博士可愛い大変可愛いです」「かわいいい」「広奈ちゃ