ワールドカップ2026の抽選の結果に対して、チュニジアの人々が見せた反応はかなり悲観的だ。チュニジアのメディアはグループFのメンバーが決まると「予想以上に難しいグループに入った」と嘆き、特に「日本が入ったことはネガティブな驚きだ」と報じた。オランダの強さ以上に、今、チュニジアでは日本の危険性が注目されている。「オランダはもちろん恐れるべき強豪だ。だが日本は、チュニジア代表にとって最大の不安要素であり