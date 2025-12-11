女子プレーオフでノルウェーを破って五輪出場権を獲得し、歓喜する（左から）小林、小谷、吉村、近江谷、小野寺＝ケロウナ（共同）カーリングのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選は10日、カナダのケロウナで行われ、フォルティウスは息が詰まるような戦いを制し、悲願の五輪切符をつかんだ。同点で迎えた後攻の最終第10エンドに決勝の1点が入ると、スキップの吉村が「やったー」と叫び、仲間と抱き合って歓喜の輪をつくった。