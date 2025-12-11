FIFAワールドカップ2026の抽選会。グループFのポット２の枠に日本が入った瞬間から、オランダでは「日本」がトレンドワードになった。その後、ほかの対戦相手（チュニジアと欧州プレーオフBの勝者）も決まっていったが、やはりオランダで一番注目されているのが初戦の相手、日本だ。6月14日、ロナルド・クーマン監督率いるオランダ代表は、サムライブルーとダラスで対戦する。オランダメディアの伝え方からも、日本はオランダ