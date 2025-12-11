ガスでも電気でもなく、太陽光の熱で調理する風変わりなレストランが、南仏マルセイユにオープンしました。ヨーロッパ初、そしておそらく世界初！一体どんな技術で、どんな料理が振る舞われているのでしょう？エディブルフラワーをあしらった、イマドキの太陽光料理南仏、地中海の港町マルセイユ。温暖な気候と明るい太陽で、人々を惹きつける人気の街です。観光収入も好調で、今年2025年夏はコロナ禍以降最大と報じられました。