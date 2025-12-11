福地毅彦さん明治中期から昭和初期、魚類図を超絶技巧で描いた伊藤熊太郎の実像に迫った。熊太郎は米国の海洋調査船に乗船し、描いた数百点の博物画が米スミソニアン博物館に収蔵されている。にもかかわらず、まとまった研究や伝記もない「幻の博物画家」だ。「描写が正確で科学的なだけでなく、芸術的な魅力もある。忘れられた理由のひとつは、多くの画工と同じく、作品に署名がなく、名前が残らなかったからではないか」自