『志記（一）遠い夜明け』郄田郁著ハルキ文庫７９２円『真田武士（もののふ）心得（一）右近純情』井原忠政著文春文庫８０３円『定本中世倭人伝』村井章介著講談社学術文庫１６５０円歴史物の小説、歴史書は難しそう……そういう人はおおかろう、評者もそうでした。年末年始の「最初の一冊」をセレクト。（１）は医者の家に生まれた美津（みつ）と、女刀工を祖母にもつ暁（ぎょう）、同年同日に生