中国軍機が自衛隊機へレーダー照射したことで、両国間の関係が悪化している。ICU教授のスティーブン・R・ナギさんは「GDP成長率は4.7％に減速し、不動産部門は事実上崩壊し、若年失業率が21.3％超となるなど、中国は内なる脆弱性を抱えて焦っている」という――。習近平国家主席（2016年3月25日）（写真＝kremlin.ru／CC-BY-4.0／Wikimedia Commons）■国内にいる「中国共産党の代理人・弁護人」とは11月以降、高市早苗首相率いる