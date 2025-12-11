ビザ・ワールドワイド・ジャパンは12月10日、2026年2月より「タッチ決済全国キャッシュレス推進プロジェクト」を全国で展開することを発表した。Visa同社は、2024年4月にキャッシュレスを通じた大阪府の地域経済活性化を目指す継続的かつ長期的な取り組みとして「大阪エリア振興プロジェクト」をスタートし、地域に根ざした取り組みとして大阪地域のスーパーマーケット、ファストフード店、ファミリーレストランチェーンなどの飲食