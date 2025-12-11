2025年は米独立Lのヨーク、マリナーズ傘下、巨人でプレー巨人を戦力外となっていた乙坂智外野手が米独立リーグのアトランティックリーグ「ヨーク・レボリューション」と契約したことが11日、分かった。近日中に球団から発表される。乙坂は今年は3月にヨークと自身2度目の契約。5月上旬まで9試合に出場し、37打数15安打の打率.405、1本塁打、8打点、4盗塁と存在感を示し、同9日（10日）にマリナーズとマイナー契約を結んだ。し