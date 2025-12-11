愛書家の蔵書や雑誌の創刊号バックナンバーなどが公開された奥多摩ブックフィールド＝東京都奥多摩町 東京のＪＲ奥多摩駅からバスで約３０分。奥多摩湖そばに「山のまちライブラリー奥多摩ブックフィールド」はある。廃校になった奥多摩町立小河内小学校の校舎の一部を借り、主に町外の愛書家や出版関係者の蔵書を公開している＝写真。全国１２００カ所を超す「まちライブラリー」の一つ。提唱者の礒井純充さんが木造校舎