【モデルプレス＝2025/12/11】モデルの藤田ニコル（27）が12月11日、自身のSNSを通じて妊娠を発表した。【写真】藤田ニコル＆稲葉友、直筆署名で美文字披露◆藤田ニコル、第1子妊娠発表藤田は「師走の候、皆様におかれましてはご健勝のこととお喜び申し上げます」と書き出し、「この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と妊娠を発表。「新たな家族が増える喜びとともに、無事に生まれて来てくれることを願