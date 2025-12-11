世の中には「理系男子好き」をアピールする女性が少なくありませんが、彼女たちが思い描くそのイメージをしっかり把握しておかないと、ただ「理系男子である」というスペックだけではまったくウケないかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「世の女性が『こうあってほしい』と期待している理系男子像」をご紹介します。【１】メガネが似合って知的に見える「やっぱり理系男子はメガネ！