もうすぐクリスマスです。JR博多駅では10日、地元の園児たちがツリーの飾り付けを行いました。飾りをよく見ますと、帽子、ハンディファン、そしてツリーの下にはギターやスーツケースが並べられています。 実は、園児が飾りつけた装飾品は駅に届けられた“落とし物”です。博多駅の落とし物は年々増えていて、去年はおよそ4万5000個も届けられたということです。福岡は金曜日以降寒くなりますので、