カジュアルスタイルに定評のある「BAYFLOW」から、人気インフルエンサー知久友里恵さんとのコラボアイテムが2025年12月10日（水）に発売されます。デニム・ニット・スウェットの全3型は、毎日のコーデが“わくわくする時間”になるよう細部までこだわり抜いたラインナップ♡全国のBAYFLOW店舗と公式WEBストア and STで同時展開され、同日公開の特設WEBページでは知久さん自身のスタイリングもチェックでき