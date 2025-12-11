元プロレスラー・格闘家でタレントの高田延彦（63※高＝はしごだか）が、11日までに自身のインスタグラムを更新。パーキンソン病で闘病中のヒクソン・グレイシーとの2ショットを披露した。【写真】ともにいい表情！高田、ヒクソンと2ショット高田とヒクソンは、1997年10月『PRIDE.1』と翌98年10月『PRIDE.4』で2度戦い、2000年代から現在に通ずる格闘技ブームの先駆けとなった。高田はこの日「一年振りのヒクソン先生のレ