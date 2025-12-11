JRAは11日、2026年度調教師免許試験（新規）合格者を発表。現役騎手は藤岡佑介（39＝栗東・フリー）、和田竜二（48＝栗東・フリー）の2人で計4人が合格した。騎手としてのキャリアにピリオドを打ち、来春から調教師として新たな一歩を踏み出す。かつて岩元市三厩舎の調教助手として、厩舎所属の和田竜とともに馬づくりに励んだ鈴木孝志師（54）は「合格おめでとうございます。30年くらいの付き合いになりますね。宴会部長のイ