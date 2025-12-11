お笑いコンビ・博多華丸・大吉の博多大吉（54）が11日、レギュラー出演しているNHK『あさイチ』（毎週月〜金曜前8：15）に出演。顔をけがした経緯を説明した。【写真】ステージ上でもイチャイチャ！仲の良さを見せつけた博多華丸・大吉番組は冒頭で「冬に増える転倒」について特集。専門家は「40代以降で転倒するリスクはじわじわと高くなってくる」「身の回りの人で転倒した人がいたら、どんなときにどんなふうに転んだか聞