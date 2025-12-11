日本国内でのクマ被害が多発し、11月21日に予定されていた公開を延期していた、鈴木福（21）の主演映画「ヒグマ！！」（内藤瑛亮監督）公式サイトは11日、公開日を26年1月23日に再設定したと発表した。主演の鈴木は、作品の公式サイト、SNSを通じてコメントを発表。「はじめに、熊による被害に遭われた皆さま、ご家族、そして不安な日々を過ごされている地域の方々へ、心よりお見舞い申し上げます」と、クマ被害に遭った人々へのお