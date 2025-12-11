三重県内に住む40代の女性が、警察官を名乗る男らから「資産を調査する必要がある」などと言われ、現金約4920万円をだまし取られました。警察は特殊詐欺事件として捜査しています。警察によりますと、先月25日、三重県内に住む40代の女性の携帯電話に通信局を名乗る者から「あなた名義の携帯電話が電波法に触れている。警察に事情を説明して」などと電話がありました。その後、電話の相手が長野県警察の警察官を名乗る男に代わり「