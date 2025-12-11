三重県松阪市の宿泊施設内で、20代の女性に暴行を加えたとして、津市に住む40代の三重県職員の男が逮捕されました。暴行の疑いで逮捕されたのは、津市に住む三重県職員の松尾祐人容疑者(45)です。警察の調べによりますと、松尾容疑者は12月10日の午後3時頃、松阪市小野江町の宿泊施設に20代の女性を呼び、部屋で接客を受けていた際にトラブルになり、女性を羽交い締めにするなど暴行を加えた疑いが持たれています。女性からの連絡