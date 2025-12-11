新潟市北区の小学生が12月10日、地元特産のサツマイモ『しるきーも』の和菓子を大学の食堂で販売。大学での販売にはある狙いがありました。 新潟市北区の新潟医療福祉大学で、サツマイモ『しるきーも』を使った和菓子を販売したのは同じ北区にある南浜小学校の児童です。南浜小学校の5・6年生は学校の畑でしるきーもを栽培。収穫後は市内の和菓子店の協力を得て商品化され、どらやき『しるくどら』とまんじゅう