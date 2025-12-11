11日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝155円台後半で取引された。午前10時現在は前日比86銭円高ドル安の1ドル＝155円79〜80銭。ユーロは16銭円高ユーロ安の1ユーロ＝182円31〜35銭。米連邦準備制度理事会（FRB）が追加利下げなどを決めたことで、米債券市場で金利が低下。日米金利差の縮小が意識され、円を買ってドルを売る動きが先行した。FRBのパウエル議長が記者会見で、今後の追加利下げに慎重な姿勢を示した