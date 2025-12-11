タレントの藤田ニコル（27）が11日、第1子を妊娠していることを発表した。芸能界からは祝福の声が多く寄せられた。藤田は夫で俳優の稲葉友（32）と連名で文書を発表。「この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」とし「新たな家族が増える喜びとともに、無事に生まれて来てくれることを願う日々です」と伝えた。出産は「春頃を予定しております」とし「これからもひとつひとつの仕事に真摯に向き合っ