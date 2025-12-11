鳥取県米子市が制作した冊子「やりすぎ淀江伝説」＝5日、米子市「邪馬台国は鳥取にあった」という説を掘り下げた冊子が、じわりと話題を集めている。古代歴史の遺構が数多く残る鳥取県米子市の淀江町をPRしようと市が制作した「やりすぎ淀江伝説」。所在地論争には登場しない「大穴」ながら、専門家の意見を踏まえて漫画で真面目に解説している。担当者は「完全な妄想だとは思わない」と自信ありげに笑う。（共同通信＝阿部優歩