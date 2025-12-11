「カーリング女子・ミラノ・コルティナ五輪世界最終予選、日本６−５ノルウェー」（１０日、ケロウナ）２６年ミラノ・コルティナ五輪出場枠１枠目をかけた女子決定戦が行われ、１次リーグ２位通過の日本代表のフォルティウスは同１位のノルウェーを下し、日本女子８大会連続五輪出場を決めた。前日の１次リーグ最終戦で敗れて初黒星を喫したノルウェーとの再戦。不利な先攻で迎えた第１エンドは相手の得点を１点にとどめた。