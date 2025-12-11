タレント神田うの（50）が11日までにインスタグラムを更新。心臓の手術を受けて退院した親友の歌手美川憲一（79）と再会し、喜びをつづった。神田は美川の退院をケーキで祝ったツーショットをアップし、「大切な憲ちゃん1ヶ月半の御入院から戻ってきてくれて嬉しいです御退院おめでとう」と祝福。「本日会見でしたね憲ちゃんが歌う歌にもありますが『生きる』をいつも教えてくれる憲ちゃんには色々な思いと共に感謝の気持ち