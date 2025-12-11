佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の11日の天気をお伝えします。「天気の予想」 雲が多い一日でしょう。昼すぎには雨が降るところもありそうです。ざっと雨足が強まったり、雷を伴うことがあるかもしれません。朝は雨が降っていなくても雨具があると安心です。夜はやむところが多いでしょう。 「最高気温はどうなのか？」 最高気温は10日より大幅に上がるでしょう。福岡市は19℃と11月中旬並み