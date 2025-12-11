雇用統計（11月）09:30 結果-2.13万人 予想2.0万人前回4.11万人（4.22万人から修正）（雇用者数) 結果4.3% 予想4.4%前回4.3%（失業率) 結果-5.65万人 予想N/A前回5.36万人（5.53万人から修正）（正規雇用者数) 結果3.52万人 予想N/A前回-1.25万人（-1.31万人から修正）（非常勤雇用雇用者数・前月比)