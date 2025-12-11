TE-U1-PNK(ピヤホン9) プレシードジャパンは、AVIOTブランドの新製品として、「凛として時雨」のピエール中野とコラボした第9弾製品であり、TE-U1をベースにハイレゾ再生に対応させ、オリジナルチューニングを施した「TE-U1-PNK(ピヤホン9)」を1月に発売する。先行予約は12月11日から受け付ける。価格は9,980円。 AVIOTのハイパフォーマンスモデル「TE-U1」がベース。ピヤホンシリ