ＪＲＡは１２月１１日、令和８年度の新規調教師試験の合格者を発表し、現役ジョッキーの藤岡佑介騎手＝栗東・フリー＝、和田竜二騎手＝栗東・フリー＝ら計４人が合格した。藤岡佑介騎手は同期に川田将雅騎手、津村明秀騎手、丹内祐次騎手、吉田隼人騎手などがいる。父は藤岡健一調教師、弟の藤岡康太さんもＪＲＡ騎手として活躍した。２００４年に栗東の作田誠二厩舎所属でデビューした。２００５年、アズマサンダースに騎乗し