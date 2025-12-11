ＪＲＡは１２月１１日、令和８年度の新規調教師試験の合格者を発表し、現役ジョッキーの和田竜二騎手＝栗東・フリー＝、藤岡佑介騎手＝栗東・フリー＝ら計４人が合格した。和田竜騎手は福永祐一元騎手（現調教師）などが同期にいる競馬学校「花の１２期生」の一人。父も兄も厩務員という競馬一家で育ち、１９９６年に岩元市三厩舎所属でデビューした。同年、サージュウェルズに騎乗したステイヤーズＳで重賞初制覇。その後、テ