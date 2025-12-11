ごまたっぷりで香ばし美味「甘酢チキン」 おいしさをキープしたまま調味料の使用量を控えるには、酢やレモンなどを使用した酸味、砂糖やみりんなどを使用した甘味をプラスしたり、ハーブやスパイスを利用するなどさまざまな方法があります。今回は、仕上げにごまをたっぷり使うことで、香ばしさをプラスした「ごまたっぷり甘酢チキン」の簡単献立をご紹介します。副菜にはほんのり甘いにんじんサラダを作れば夕食のできあがりです