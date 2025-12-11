モデルの藤田ニコル（２７）が１１日に自身のインスタグラムやＸ（旧ツイッター）を更新し、第１子妊娠を発表した。夫で俳優の稲葉友と連名でコメントを掲載。「皆様へ師走の候、皆様におかれましてはご健勝のこととお喜び申し上げます」と書き出し、「この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と伝えた。「新たな家族が増える喜びとともに、無事に生まれて来てくれることを願う日々です」と心境を