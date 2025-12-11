アメリカのトランプ政権が進める不法移民の強制送還をめぐり、国土安全保障省が送還用に旅客機6機を購入する契約を結んだと報じられました。ワシントン・ポスト紙は10日、国土安全保障省が不法移民の強制送還用として、「ボーイング737型機」6機をおよそ218億円で購入する契約を結んだと報じました。トランプ政権は、これまで強制送還にチャーター機を使用してきましたが、国土安全保障省は「効率的な飛行経路の利用など、経費削減